Лифт с двумя петербурженками упал в доме на проспекте Наставников

Днем 15 июня в жилом доме на проспекте Наставников во время движения упал лифт, в котором находились два пассажира, сообщает городское управление СК по Петербургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

При нажатии кнопки отмены лифт остановился, двум петербурженкам удалось его покинуть. Жизням и здоровью потерпевших ничего не угрожает. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что работника магазина насмерть придавило грузовым лифтом на проспекте Косыгина.

Андрей Маркелов