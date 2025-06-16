Трамвайные пути в трех районах Петербурга отремонтируют за 957 млн рублей

В Санкт-Петербурге ищут подрядчика для ремонта трамвайных путей в Приморском, Центральном и Петроградском районах. На обе закупки выделили 957 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Контракт действует до полного завершения работ или до его расторжения, но не позднее 15 декабря 2027 года. По заказу ГКУ «Дирекция транспортного строительства» подрядчик должен восстановить пути в районе Троицкой площади, площади Суворова, на участке улицы Куйбышева, от Кронверкского проспекта до улицы Чапаева.

В Приморском районе исполнитель должен отремонтировать трамвайные пути на улице Савушкина, от конечного пункта «Приморский проспект» до Туристской улицы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в поселке Янино-1 началась реконструкция второго этапа Голландской улицы.

Татьяна Титаева