Рейсы в Петербург и Минск от авиакомпании Flydubai отменили до 17 июня

Авиакомпания Flydubai отменила рейсы в Петербург и Минск до 17 июня на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

С 13 по 14 июня авиакомпания отменила 22 рейса в Дубай из десяти аэропортов России, в том числе Пулково. Число пассажиров на отмененных рейсах составило около 3 тыс. человек. Помимо России были отменены рейсы в страны СНГ, Иран, Ирак, Израиль, Ливан, Сирию и Иорданию.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пассажиры рейса из Петербурга в Шарм-эш-Шейх ждут своего вылета более 30 часов. Борт Airbus A321 должен был вылететь в Египет в 00:15 в воскресенье, 15 июня.

Андрей Маркелов