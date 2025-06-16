Обрушение витрины ювелирного в Петербурге заинтересовало прокуратуру и следствие

Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга инициировала проверку после частичного обрушения витрины ювелирного магазина на проспекте Стачек. Специалисты изучат обстоятельства произошедшего, сообщили в надзорном органе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга

На снимке запечатлели лежащие на полу ящики, которые прежде были частью одного из витринных шкафов магазина. Некоторые стекла частично разбиты. Сотрудники прокуратуры установят причины инцидента и дадут оценку соблюдения требований законодательства, направленного на обеспечение безопасности клиентов и персонала магазина.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— добавили в прокуратуре.

Доследственную проверку по признакам оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности, проводит ГСУ СКР по городу. Там уточнили, что витрина упала на посетителей магазина, с телесными повреждениями они попали в больницу.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что 6 мая на сотрудника магазина в ходе капремонта дома на Садовой обрушился потолок.

Татьяна Титаева