Объем рынка платных медицинских услуг Петербурга в 2024 году составил 85 млрд рублей

По итогам 2024 года объем петербургского рынка платных медицинских услуг достиг 85 млрд рублей. Об этом со ссылкой на данные Statprivat пишет «Деловой Петербург».

В целом рынок коммерческой медицины города продолжает демонстрировать стабильный рост. Опрошенные изданием эксперты объясняют это тем, что емкость большинства сегментов по разным причинам остается высокой. Согласно оценке медицинского директора «СМ-Клиники» в Петербурге Сергея Пониделко, рынок частной медицины 78-го региона сейчас развит достаточно слабо, в особенности по сравнению с показателями столицы.

По данным статистической платформы, в прошлом году в городе были открыты 134 новых частных медучреждения. Доля коммерческой медицины в Петербурге увеличилась на 10-15%. В общей сложности на рынке Северной столицы сегодня функционируют свыше 7,1 тыс. коммерческих игроков.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Вертекс» к 2026 году намерен расширить продуктовый портфель до 440 наименований.

Дарья Астанина