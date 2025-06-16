«Балтийский судомеханический завод» построит морской терминал за 20 млрд рублей
ОАО «Балтийский судомеханический завод» возведет морской терминал на Турухтанных островах. Соответствующие проекты схем территориального планирования опубликованы на сайте ФГИС ТП.
Морской терминал в Санкт-Петербурге
Фото: Лев Толкачев
Росморречфлот уже согласовал строительство терминала навалочных грузов пропускной способностью 5 млн тонн в год. Его планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году. Проект реализуется в соответствии с Долгосрочной программой развития «Росморпорта» на 2017–2030 годы.
Терминал навалочных грузов является стратегически важным для модернизации портовой инфраструктуры. Благодаря ему создадут 800 рабочих мест.
Необходимость строительства обусловлена «наращиванием производства минеральных удобрений и повышением спроса на внешних рынках». Инвестиции в проект составят 20 млрд рублей, компания готова финансировать стройку за счет собственных средств.
Терминал является стратегически важным для модернизации портовой инфраструктуры, он реализуется в соответствии с Долгосрочной программой развития «Росморпорта» на 2017–2030 годы. Грузовую базу нового объекта составит хлористый калий.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на терминале «Ультрамар» в порту Усть-Луга ввели в эксплуатацию акваторию причала № 1б.