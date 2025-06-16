В полиции Новороссийска проверяют факт падения трехлетнего ребенка с высоты

В Новороссийске полицейские проводят проверку и выясняют обстоятельства по факту падения трехлетнего ребенка с высоты. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сообщение по факту инцидента поступило в отдел полиции 16 июня. В соцсетях сообщалось, что ребенок упал со второго этажа в гипермаркете «Магнит» на ул. Ленина, 48. По предварительным данным, машина скорой помощи увезла ребенка без сознания в больницу, однако мальчика не удалось спасти.