Два года подряд комьюнити «Вино и люди», объединяющее энтузиастов российских вин со всей страны, отправляется в двухнедельный автопробег по винодельням. «Ъ. Выбор сомелье» попросил идейного вдохновителя клуба Алексея Синельникова рассказать о том, как подобные инициативы меняют туризм, виноделие и картину мира участников сообщества.

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Неизведанные земли

Двадцать с лишним человек, два десятка хозяйств, три региона, около пяти тысяч километров, жесткий график, иначе никуда не успеешь. Полусонные девушки дотачивают свой маникюр в машине, водители уже даже не сокрушаются, что дегустировать не получится. Зато завтра их очередь, потому что за руль сядет кто-то из команды. Пробег на автомобилях — потому что самолеты не летают. Подчинение режиму — потому что это больше похоже на паломничество, чем на гурманство.

Еще недавно такого явления, как винный туризм, в России попросту не существовало. Если люди посещали крупный винзавод — а других и не было,— то скорее как достопримечательность. Приехал в Ялту — загляну на «Массандру». Отдыхаю на Кубани — почему бы не заехать в Абрау-Дюрсо? Дегустация во время экскурсии расценивалась как приятный повод выпить. Да оно в принципе так и было. О том, что вино можно не пить, а пробовать, сплевывая,— не знали. В иной компании за такое могли бы и в морду дать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено клубом «Вино и люди» Фото: предоставлено клубом «Вино и люди»

В какой-то момент виноделие вдруг сделалось интересным. И не только тем, что разливалось по бокалам. Рынок уж очень быстро усложнился: появились малые и средние винодельни, которые в информационном поле стали «весить» больше заводов со столетней историей. За ними стояли яркие личности. И не только яркие — достаточно открытые: у них берут автографы, их цитируют. Евангелисты виноделия.

Бахус в деталях

Вино — магический продукт. Там, где его начинают производить, немедленно появляются ресторанчики, отели, дороги, в конце концов. Ужин с виноделом — не то же самое, что ужин с его вином. Энотуристы готовы тратить деньги и преодолевать большие тысячи километров ради этой эмоции.

Побывав на месте, видишь подлинную картинку. Очень часто устойчивый образ виноделен совершенно не соответствует тому, что есть на самом деле. Честно скажу: участники комьюнити «Вино и люди» не слишком рвались ехать на три крупных винзавода. Хотелось чего-то лампового, домашнего, а тут два полуживых гиганта, «Цимлянские вина» и «Коктебель», и один очень уж раскрученный — «Золотая Балка».

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Все три бренда — теперь настоящие наши герои. На двух первых появились люди, которые сумели за короткий срок радикально изменить запущенную ситуацию. На «Балке» нас приняли с такой открытой душой, что невозможно было не открыть душу навстречу. Передается ли все это через бутылку с вином? Не всегда. Но после того, как побываешь на винодельне, вино пьется совсем по-другому.

Послание в бутылке

Недавно расспрашивал Бориса Титова (владелец ГК «Абрау-Дюрсо».— «Ъ. Выбор сомелье»), сколько туристов посещает «Абрау». На курорт приезжает около 600 тыс. человек в год, 215 тыс. из них заказывают дегустацию. Очевидно, не все из этих сотен тысяч такие уж поклонники вина. Многие заглянули из интереса или даже неверия: «Ну какое там российское, шмурдяк небось». Но в любом случае это люди, готовые к разговору.

Энотуристов будет все больше и больше, учитывая процесс демократизации потребления вина. В какой-то момент многие люди, открывающие для себя эту вселенную, вдруг понимают, что им мало уметь разбираться в оттенках ароматов. Хочется, как сказала одна из участниц нашего комьюнити, еще чего-то такого, что по бутылкам разлить невозможно. И тогда они отправляются к виноделам.

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