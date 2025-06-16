В Уфе на этой неделе без воды останутся 64 дома, два детсада, поликлиника

В Уфе на этой неделе без горячей и холодной воды останутся 50 жилых домов, два детских сада, поликлиника, здание Академии наук Башкирии, Молодежный театр и оздоровительный комплекс «Сипайловский». Холодную воду отключат еще в 14 жилых домах и в ЗАГСе Калининского района, сообщили в ГУП «Уфаводоканал».

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Без холодной и горячей воды останутся жилые дома 43, 43/1, 47, 49, 51, 56, 59, 60, 72 на улице Ленина, дома 79, 83, 85, 91, 93 на Цюрупы, дома 18/20, 34, 34/1 на Революционной улице, дома 89, 40, 40/1 на Кирова, дома 83, 83/1 на Достоевского, а также Академия наук Башкирии, Молодежный театр и детский сад №138. Ограничение продлится с 11:00 17 июня до 10:00 18 июня.

Без холодной и горячей воды останутся дома 66/1, 66/2, 64, 64/1, 66, 68, 68/1, 68/2, 70, 72, 72/1, 72/2, 74, 74/2 на Гагарина, дома 61, 63, 65, 67, 69, 69/1, 71 на Набережной реки Уфы, а также оздоровительный комплекс «Сипайловский» и детский сад №65. Ограничение продлится с 11:00 17 июня до 04:00 18 июня.

С 10:00 до 00:00 18 июня без холодной воды останутся дома 7, 7/1а, 7/1б, 7/1в, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 9/1, 9/2 на улице Авроры.

С 10:00 до 22:00 19 июня холодную воду выключат в домах 18, 18/1, 18/2, 20/1 на Орджоникидзе и ЗАГС Калининского района.

Без холодной и горячей воды останутся дома 98, 98/1, 100, 102, 104, 104/1, 108 на Российской улице, а также детская поликлиника №5. Ограничение продлится с 10:30 20 июня до 00:30 21 июня.

Венера Хисамова