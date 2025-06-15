Якушев Владимир Владимирович

Родился 14 июня 1968 года в Нефтекамске. В 1993 году окончил Тюменский государственный университет по специальности «правоведение», в 1997 году — по специальности «финансы и кредит».

С 1986 по 1988 год служил в армии. С 1993 года работал в Западно-Сибирском коммерческом банке, прошел путь от юрисконсульта до президента банка. В 2001–2005 годах — вице-губернатор Тюменской области. С 14 апреля по 24 ноября 2005 года — глава Тюмени. В 2005–2018 годах — губернатор Тюменской области.

В мае 2018 года назначен министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. С 9 ноября 2020 года — полпред президента в Уральском федеральном округе. С 15 июня 2024 года — врио секретаря генсовета «Единой России» (ЕР). С 25 сентября — первый зампред Совета федерации. 14 декабря избран секретарем генсовета ЕР.

Кандидат экономических наук, тема диссертации — «Программно-целевое управление территориальным развитием сложнопостроенного региона». Награжден орденами Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени.