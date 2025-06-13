Красный «флаг мести» подняли над мечетью в Иране

Над мечетью Джамкаран в городе Кум в центре Ирана подняли красный «флаг мести», сообщает иранское информагентство Tasnim.

«Красный флаг <...> был поднят над бирюзовым куполом мечети Джамкаран в знак кровопролития, народ требует жестокой мести»,— говорится в сообщении информагентства. Ранее такой флаг поднимали над мечетью после убийства Касема Сулеймани — главы иранского спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции. Он погиб в результате авиаудара США в январе 2020 года.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Нация львов». Израильские ВВС ударили примерно по ста целям в Иране. В результате погибли командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник Генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики. В Генштабе вооруженных сил Ирана заявили, что Израиль пересек все красные линии и теперь у Тегерана нет ограничений для ответного удара.

Степан Мельчаков