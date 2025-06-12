В Нижегородской области открыли первый в России музей городецкой росписи

ГК «Сладкая жизнь» 12 июня открыла в Городце (Нижегородская область) первый в России музей городецкой росписи. По данным компании, объем инвестиций в открытие музея составил 200 млн руб. Он разместился в отреставрированном здании XIX века, где ранее располагались торговые ряды.

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Основу экспозиции составили фонды фабрики «Городецкая роспись», которая (входит в ГК «Сладкая жизнь»). Коллекция музея собиралась с 1936 года и насчитывает почти 400 изделий. Многие экспонаты выставляются впервые. Часть работ ранее считались утраченными и вернулись в Россию через аукционы и из антикварных магазинов.

«Несколько лет назад городецкая роспись стояла на грани исчезновения — мастеров оставались единицы. Сейчас количество художников на фабрике выросло с семи до 27. Уже созданы уникальные изделия, продолжающие традиции. Мы гордимся тем, что смогли не только сохранить, но и дать промыслу новую жизнь. Сегодня он снова покоряет мир — как в прошлом, когда городецкая расписная лошадка была в коллекции принцессы Дианы и ее семьи»,— отметил основатель ГК «Сладкая жизнь» Альберт Гусев.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин добавил, что открытие музея стало важным шагом в сохранении российского культурного наследия: «Мы видим в этом промысле большую культурную ценность, поэтому с 2022 года поступательно занимаемся его возрождением. Региону легче принимать решения о вложениях в инфраструктуру, когда есть рядом частный инвестор, который тоже вкладывает средства. У нас есть совместный план развития всего Городца, и мы уже видим его первые результаты».

Андрей Репин