В Армавире создадут производство электроприводов за 90 млн рублей

В Армавире планируют запустить серийное производство электроприводов для рельсового транспорта с инвестициями в размере 90 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Инвестсоглашение подписали глава Армавира Андрей Харченко и АО НПО «Роботизированные системы автоматики и телемеханики». В рамках проекта разработают техническую документацию, закупят современное оборудование с числовым программным управлением и создадут участок для сборки комплектующих и приводов. Производство продукции планируют организовать на постоянной основе.

Реализация проекта направлена на снижение зависимости от импортных комплектующих, укрепление технологической независимости России и развитие отечественного машиностроения.

Завершить создание производства планируют к концу 2025 года.

Нурий Бзасежев