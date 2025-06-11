Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Армавире создадут производство электроприводов за 90 млн рублей

В Армавире планируют запустить серийное производство электроприводов для рельсового транспорта с инвестициями в размере 90 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Инвестсоглашение подписали глава Армавира Андрей Харченко и АО НПО «Роботизированные системы автоматики и телемеханики». В рамках проекта разработают техническую документацию, закупят современное оборудование с числовым программным управлением и создадут участок для сборки комплектующих и приводов. Производство продукции планируют организовать на постоянной основе.

Реализация проекта направлена на снижение зависимости от импортных комплектующих, укрепление технологической независимости России и развитие отечественного машиностроения.

Завершить создание производства планируют к концу 2025 года.

Нурий Бзасежев

Новости компаний Все