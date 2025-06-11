В Армавире создадут производство электроприводов за 90 млн рублей
В Армавире планируют запустить серийное производство электроприводов для рельсового транспорта с инвестициями в размере 90 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Инвестсоглашение подписали глава Армавира Андрей Харченко и АО НПО «Роботизированные системы автоматики и телемеханики». В рамках проекта разработают техническую документацию, закупят современное оборудование с числовым программным управлением и создадут участок для сборки комплектующих и приводов. Производство продукции планируют организовать на постоянной основе.
Реализация проекта направлена на снижение зависимости от импортных комплектующих, укрепление технологической независимости России и развитие отечественного машиностроения.
Завершить создание производства планируют к концу 2025 года.