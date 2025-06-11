Отправившаяся 11 июня из Москвы в Петербург «Аврора» вошла в Книгу рекордов РФ

С Ленинградского вокзала Москвы днем 11 июня тронулся двухэтажный скоростной поезд «Аврора». В этот день он доставит в Петербург 1515 пассажиров, что стало новым российским рекордом для регулярного ж/д сообщения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба РЖД Фото: Пресс-служба РЖД Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба РЖД Фото: Пресс-служба РЖД

Как рассказали в пресс-службе РЖД, 18-вагонный состав «Авроры» вошел в Книгу рекордов России в категории «Регулярный поезд с самым большим количеством пассажирских мест». Всего к покупке было предложено 1504 места, на которых разместились 1515 человек (с учетом детей до 5 лет на руках у родителей).

В стандартной конфигурации «Аврора» представляет собой 12-вагонный состав, рассчитанный на 1,2 тыс. пассажиров. Поезд на ежедневной основе курсирует между Москвой и Петербургом по зеркальному расписанию — в 06:00 и в 13:50. Общее время в пути составляет 5 часов 30 минут.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге выросли с начала года на 5,5%.

Дарья Астанина