Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает об уникальных лотах, которые будут представлены на аукционе Christie’s Magnificent Jewels.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: christies.com Фото: christies.com

«Великолепные драгоценности Моголов из королевской коллекции» — под таким названием будут представлены три исключительно редких колье на Christie’s Magnificent Jewels 17 июня в Нью-Йорке. «Это беспрецедентная возможность приобрести одни из самых исторически значимых примеров могольских драгоценностей, когда-либо выставленных на аукцион», — справедливо замечает глава ювелирного направления Christie’s Рауль Кадакия.

С 1526-го по 1857-й годы династия Великих Моголов правила Индией, тогдашние императоры ценили драгоценные камни не только за их красоту, но и за их глубокую духовную значимость. Считалось, что зеленые изумруды приносят мудрость, исцеление и вечную жизнь, в то время как красные камни символизировали жизненную силу, крепость и страсть (сейчас мы знаем, что это шпинель, но долгие века ее не отличали от рубинов).

Первый из шедевров на торгах — ожерелье с центральным резным изумрудом. Всего в колье пять колумбийских изумрудов общим весом около 1,15 каратов, центральный элемент весит 470 каратов, и на нем выгравировано имя Ахмад-шаха Дуррани, основателя Дурранийской империи, охватывавшей Афганистан и северо-западную Индию. Эта надпись ставит изумруд в один ряд с «Рубином Тимура» (на деле — шпинелью). Эстимейт — $2-3 млн.

Второй лот — колье с множеством драгоценных камней, четыре из которых — колумбийские изумруды общим весом почти 800 каратов. Они олицетворяют важный период XVI и XVII веков, когда обнаруженные в Колумбии самоцветы захватили умы правителей Османской Турции, Сефевидской Персии и Могольской Индии. Эстимейт также — $2-3 млн.

Третье колье — из трех ниток шпинели и натуральных жемчужин, в нем 45 камней, общий вес которых превышает 2000 каратов. Эстимейт — $1-2 млн.

Анна Минакова