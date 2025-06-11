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Разбивший из мести автомобиль знакомой уфимец предстанет перед судом

Мировой суд рассмотрит уголовное дело 35-летнего уфимца, обвиняемого в умышленном повреждении чужого имущества со значительным ущербом (ч. 1 ст. 167 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии дознания, ночью в июле прошлого года во дворе дома по улице Шота Руставели нетрезвый фигурант уголовного дела разбил металлической монтировкой и ножом автомобиль Renault Koleos сожительницы после ссоры.

Стоимость устранения повреждений, согласно заключению эксперта, превысила 300 тыс. руб.

Обвиняемый полностью признал вину.

Майя Иванова

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