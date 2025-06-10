Главные новости за 10 июня. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Губернатор Ленобласти утром 10 июня в своем Telegram-канале заявил, что силами ПВО в небе над Ленобластью было уничтожено два беспилотника. Позднее стало известно о ликвидации третьего БПЛА. В регионе объявляли режим воздушной опасности.

Правительство Санкт-Петербурга планирует определить перечень зон, в которых будет действовать запрет движения курьеров на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе на электровелосипедах. Среди них округа 11 районов. Документ утром 10 июня разместили на антикоррупционной экспертизе Смольного. Распоряжение комитета по транспорту было подготовлено в целях упорядочения на территории Петербурга деятельности по доставке товаров физическими лицами.

Группа компаний «Аларм-Моторс» заключила сделку по приобретению 100% долей в уставном капитале ООО «Автоцентр Интей-Лада». Новым владельцем дилерского предприятия, которое находится на Коломяжском проспекте, 30 корп.1, станет ООО «Аларм Сервис Озерки» (входит в ГК «Аларм-Моторс»). Как стало известно «Ъ-СПб», сумма сделки составила около 250 млн рублей. В ближайшее время автоцентр будет переименован в «Аларм-Моторс Лада».

Президент России Владимир Путин посетит Петербургский международный экономический форум. Традиционно глава государства выступит на пленарном заседании, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова. Панельная дискуссия с участием президента ожидается 20 июня. Модератора заседания пока не называют.

Депутаты Законодательного собрания Ленобласти утвердили дату единого дня голосования на выборах губернатора региона — 14 сентября. После публикации постановления парламента областной избирком примет решение о днях голосования. Как рассказал «Ъ-СПб» председатель областной Избирательной комиссии Михаил Лебединский, после опубликования решения парламента избирком проведет 12 июня первое заседание по выборам главы Ленобласти в этом году, затем у комиссии будет десять дней на принятие решения.

Заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (внесен в реестр иностранных агентов) отправили в изолятор временного содержания Пскова по делу о повторной дискредитации армии из-за дебатов с историком Юрием Пивоваровым (внесен в реестр иностранных агентов), где политик отстаивал необходимость скорейшего прекращения огня между Россией и Украиной. Об этом сообщила пресс-служба партии 10 июня. Сегодня утром к господину Шлосбергу (внесен в реестр иностранных агентов) и его супруге пришли с обысками, также силовики наведались в офис псковского «Яблока» и к 96-летнему отцу политика Марку Шлосбергу. По факту дебатов было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 280.3 УК РФ (повторная дискредитация Вооруженных сил РФ).

Государственная дума во втором чтении поддержала проект федерального закона о комплексном развитии территорий, разработанный Законодательным собранием Санкт-Петербурга. Одобренные депутатами изменения учитывают особенности субъектов РФ в части реализации решения о КРТ и позволяют в большей степени защитить права россиян, написал спикер городского парламента Александр Бельский в своем Telegram-канале. Одобренные поправки обеспечивают гарантиями при переселении. Города федерального значения будут иметь право самостоятельно определять гарантии близости переселения жильцов при реализации программы.

Во вторник, 10 июня, силовики пришли с обысками в Гатчинский государственный университет. Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Петербургу и Ленобласти, расследуется уголовное дело в рамках ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции). По предварительной версии, руководство вуза за деньги помогало иностранцам с получением учебной визы. По данным портала 47news, был задержан ректор университета Александр Туфанов.

Компания PLG приобрела у девелопера Fizika Development проект строительства жилого дома бизнес-класса на Заставской улице, 32А, в Московском районе Санкт-Петербурга. Объем инвестиций в ЖК составит 2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе PLG. Застройщик теперь имеет права на земельный участок и проектную документацию. На этом участке PLG возведет дом высотой десять этажей, на продажу выставят 122 квартиры, для жильцов будет доступен подземный паркинг.

Заместитель главы комитета по транспорту Петербурга Михаил Казаков 10 июня подтвердил запланированное повышение тарифов на парковку, сообщила «Фонтанка». По словам господина Казакова, в разгар туристического сезона местные жители пожаловались, что не могут припарковаться в центре города. Единственным эффективным инструментом, по мнению чиновника, является динамическое ценообразование. Следовательно, стоимость парковки по примеру Москвы меняется в зависимости от загрузки.

Санкт-Петербургский городской суд изменил бывшему главе администрации Кировского района Ленинградской области Юрию Фаусту меру пресечения. До 5 сентября он будет под домашним арестом, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. Выборгский районный суд отправил Фауста в СИЗО по делу о клевете (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 35 - ч.5 ст.128.1 УК РФ).

Четыре сквера на намывных территориях Васильевского острова в Петербурге войдут в перечень согласованных депутатами Заксобрания участков зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). Поправки в соответствующий городской закон будут окончательно утверждены после второго и третьего чтений в городском парламенте. Как уточнили в пресс-службе Смольного, документ предполагает увеличение территории ЗНОП в административных границах Петербурга на 11 га во всех районах города. Впервые в перечень будут включены общественные пространства на бульваре Александра Грина, улице Чирикова, на Вилькицком бульваре и на улице Виктора Конецкого на намыве.