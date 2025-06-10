Политик-иноагент Шлосберг отправлен в ИВС по делу о повторной дискредитации армии

Заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (внесен в реестр иностранных агентов) отправили в изолятор временного содержания Пскова по делу о повторной дискредитации армии из-за дебатов с историком Юрием Пивоваровым (внесен в реестр иностранных агентов), где политик отстаивал необходимость скорейшего прекращения огня между Россией и Украиной. Об этом сообщила пресс-служба партии 10 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сегодня утром к господину Шлосбергу (внесен в реестр иностранных агентов) и его супруге Жанне пришли с обысками, также силовики наведались в офис псковского «Яблока» и к 96-летнему отцу политика Марку Шлосбергу. Была изъята вся техника. По факту дебатов было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 280.3 УК РФ (повторная дискредитация Вооруженных сил РФ).

Сам господин Шлосберг (внесен в реестр иностранных агентов) возражал против задержания и настаивал, что для этого нет никаких оснований. Зампред партии «Яблоко» настаивает на том, что не выкладывал в социальные сети видео с дебатами и не администрировал страницу в «Одноклассниках», где появился ролик.

Уже завтра, 11 июня, политику изберут меру пресечения. По указанной выше статье господину Шлосбергу (внесен в реестр иностранных агентов) грозит до пяти лет лишения свободы. Отметим, что суд ранее дважды штрафовал зампреда партии «Яблоко» по административной статье о дискредитации армии.

Ранее «Ъ» сообщал, что партия «Яблоко» предложила поэтапный план мирного урегулирования на Украине.

Андрей Маркелов