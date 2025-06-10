Суд выпустил из СИЗО экс-главу Кировского района Ленобласти

Санкт-Петербургский городской суд изменил бывшему главе администрации Кировского района Ленинградской области Юрию Фаусту меру пресечения. До 5 сентября он будет под домашним арестом, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Выборгский районный суд отправил Фауста в СИЗО по делу о клевете (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 35 - ч.5 ст.128.1 УК РФ). Теперь же бывшему главе Кировского района Ленобласти разрешено отправиться под домашний арест.

Также действует запрет на совершение определенных действий. Фаусту запрещено общаться без разрешения суда со свидетелями, потерпевшими и другими участниками дела, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, пользоваться телефонами и интернетом.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что экс-главу Кировского района Ленобласти будут судить по уголовному делу о клевете.

Татьяна Титаева