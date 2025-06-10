PLG купила проект жилой застройки на Заставской улице

Компания PLG приобрела у девелопера Fizika Development проект строительства жилого дома бизнес-класса на Заставской улице, 32А в Московском районе Санкт-Петербурга. Объем инвестиций в ЖК насчитывает 2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе PLG.

Застройщик теперь имеет права на земельный участок и проектную документацию. На этом участке PLG возведет дом высотой десять этажей, на продажу выставят 122 квартиры, для жильцов будет доступен поземный паркинг. Общая площадь проекта составит 11,6 тыс. кв. метров.

Над проектом оформления объекта работала студия «Интерколумниум». Дом построят с использованием кирпично-монолитной технологии. Кирпич и камень закупят для оформления фасадов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в мае 2025 года петербургские девелоперы сдали в эксплуатацию 125,2 тыс. кв. м жилья.

Татьяна Титаева