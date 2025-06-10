Проект федерального закона о КРТ от ЗакСа Петербурга прошел второе чтение в ГД

Государственная дума во втором чтении поддержала проект федерального закона о комплексном развитии территорий, разработанный Законодательным собранием Санкт-Петербурга. Одобренные депутатами изменения учитывают особенности субъектов РФ в части реализации решения о КРТ и позволяют в большей степени защитить права россиян, написал спикер городского парламента Александр Бельский в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Одобренные поправки обеспечивают гарантиями при переселении. Города федерального значения будут иметь право самим определять гарантии близости переселения жильцов при реализации программы. Это позволит властям Петербурга действовать в интересах жителей.

Согласно принятым поправкам, регионы смогут определять порядок включения домов в КРТ. Прежде всего это касается тех объектов, где общие собрания собственников по каким-либо причинам не были проведены. Также в случае принятия законопроекта будут упрощены градостроительные процедуры. Речь идет об исключении дублирования обсуждений по тем участкам, где уже прошли полноценные общественные консультации в рамках программы КРТ.

Подробнее о первой поправке — в материале «Ъ-СПб» «Не округом единым».

Татьяна Титаева