Смольный повысит тарифы на парковку на загруженных улицах в центре Петербурга

Заместитель главы комитета по транспорту Петербурга Михаил Казаков 10 июня подтвердил запланированное повышение тарифов на парковку, сообщает «Фонтанка». По словам господина Казакова, в разгар туристического сезона местные жители пожаловались, что не могут припарковаться в центре города.

Единственным эффективным инструментом, по мнению чиновника, является динамическое ценообразование. Следовательно, стоимость парковки по примеру Москвы изменяется в зависимости от ее загрузки. Нынешний тариф за 100 рублей в час сохранят на «свободных» улицах, на загруженных автомобилистам придется платить больше, вплоть до 360 рублей (если занято более 85% мест).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Пулково открылась первая электрозарядная станция (ЭЗС) «Розетка» компании «Газпром нефть». Ее разместили на парковке Р2.

Андрей Маркелов