На сквере ставят крест

Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на строительство храма Георгия Победоносца в Пушкине в честь героев СВО. Новый храм планируют возвести на пересечении Детскосельского бульвара и Петербургского шоссе, чем недовольна часть жителей Царского Села. Чиновники же, напротив, лоббировали идею строительства церкви и даже повысили на этом участке допустимую высоту более чем вдвое — до 30 метров. Местные жители регулярно просили разместить на этом месте сквер. В Смольном сочли такое предложение нецелесообразным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выезд строительной техники со строительной площадки храма Георгия Победоносца в городе Пушкин по тротуару.

Фото: Маргарита Нечаева Выезд строительной техники со строительной площадки храма Георгия Победоносца в городе Пушкин по тротуару.

Фото: Маргарита Нечаева

Земельный участок приход получил еще в августе 2023 года под временное использование для благоустройства. Как следует из документа, опубликованного на сайте службы госстройнадзора и экспертизы, разрешение на строительство выдано православной местной религиозной организации — приходу Вознесенского (Софийского) собора в Пушкине. Его выдали 6 июня на два года — до лета 2027-го. Новая церковь получит название «Храм во имя святого великомученика Георгия Победоносца». На участке в 3685 кв. м. возведут здание на 306 квадратов в два этажа. Всего приход вместит до 500 человек.

Высота храма составит 30 метров, что равно примерно десятиэтажному дому. Специально для его постройки КГИОП внес поправки в закон 820-7 и увеличил допустимую высоту строительства в этом участке с 12 метров до 30. После этого часть местных жителей самоорганизовалась для участия в общественных слушаниях, в которых по итогу почти все комментарии от них были против застройки.

Работой над проектом займется ООО «Дальпитерстрой». Это далеко не первый церковный проект застройщика, «Дальпитерстрой» и сам выделяет «церковное зодчество» в отдельную категорию своей деятельности на Северо-Западе. В том числе они построили и реконструировали Храм Воскресения Христова в Шушарах, Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Парголово.

В самом приходе Вознесенского собора говорят, что храм будет посвящен участникам СВО. Это подтвердили «Ъ-СПб» и в администрации Пушкинского района, добавив, что там им не занимаются, это проект исключительно РПЦ.

«Наш с вами долг — молитвенно увековечить память павших на полях сражений. Молитвенная поддержка в укрепление как воинов, так и их близких — необходима. Вопрос о возведении храма возник в том числе и ради родственников, чьи воины погибли или пропали без вести. Так возникла идея создания духовного центра, где все неравнодушные могли бы почтить память у неугасимой лампады. Храм будет посвящен защитникам Отечества, в том числе участвующим в СВО», — следует из заключения КГА по результатам общественных слушаний, в ходе которых жители массово высказывались против отдачи конкретной территории в пользование приходу.

Как рассказали в приходе Вознесенского собора, одним из главных преимуществ проекта является то, что храм будет видно издалека, а купол будет шлемовидной формы. Рядом с церковью, судя по эскиз-проекту, который опубликован в соцсетях еще не возведенного храма указано, что рядом с церковью будет построена звонница и трапезная, а вокруг — мемориальная аллея, посвященная бойцам СВО.

В советское время на данном месте располагался уличный бассейн, напоминают жильцы, которые давно просили облагородить территорию: восстановить бассейн, устроить сквер с фонтаном, но поддержку властей не получили.

По мнению местных горожан, площадка строительства находится на слишком небольшом расстоянии от ближайших домов, что может привести к появлению на них трещин.

Кроме этого, обращают внимание они, по участку застройки во время Великой Отечественной войны проходила линия обороны 42-й и 55-й армий Ленинградского фронта. Историческими материалами подтверждается, что в годы Великой Отечественной войны с 13 сентября 1941 года по 17 января 1944 года на этой территории проходили ожесточенные бои, в ходе которых территория неоднократно переходила от одной стороны к другой.

«Пунктом 2 статьи 22 ФЗ «О погребении и похоронном деле» на органы власти Санкт-Петербурга возложена обязанность провести (или организовать) обследование местности в целях выявления возможных неизвестных захоронений перед проведением любых работ на территориях боевых действий, концентрационных лагерей и возможных захоронений жертв массовых репрессий», – указывают пушкинцы. На территории будущего строительства могут иметься воинские захоронения, строительные работы могут проводиться лишь после проведения соответствующего обследования территории», которые, по мнению жителей, отсутствуют.

В связи со строительством храма, часовня которой уже построена, пушкинцы обращались в Следственный комитет, прокуратуру и администрацию президента РФ. Кроме этих ведомств активисты направляли запросы в Росавиацию и Минобороны РФ, поскольку, согласно выписке из ЕГРН (имеется в распоряжении ЪСПб), рассматриваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования: в границах подзон приаэродромной территории и подзон, предполагающих ограничения, связанные с обеспечением работы наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи для организации воздушного движения.

В ответе Росавиации на обращение активистов говорится: «По информации, полученной из Северо-Западного МТУ Росавиации, документы для согласования строительства объекта «Храм высотой 30 м и звонница», расположенного на земельном участке с кадастровым номером: 78:42:0018101:8160 по адресу г. Санкт-Петербург, пересечение Детскосельского бульвара и Петербургского шоссе, не поступали». В Минообороны на запрос граждан не ответили.

Около года назад приход провел торжественную церемонию освящения поклонного креста и открытия часовни, которая, как считают противники строительства, «застолбила» место для храма. На ней присутствовали губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Заксобрания Александр Бельский, поддержавшие идею возведения храма, посвященного воинам СВО.

Полина Пучкова, Александра Тен