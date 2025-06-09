До 2033 года на Кубани построят тракторный завод «Беларус»

Проект организации выпуска колесных тракторов марки «Беларус» в станице Староминской Краснодарского края планируется реализовать до 2033 года. По информации пресс-службы администрации региона, инициатива предусматривает создание нового производства с высокой степенью локализации, в том числе двух модификаций техники, ранее не производившихся в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как пояснил губернатор края Вениамин Кондратьев, основное внимание уделяется обеспечению потребностей садоводческих и виноградарских хозяйств, а также расширению участия отечественных производителей комплектующих, включая предприятия Краснодарского края.

Проект включает демонтаж устаревших промышленных корпусов и строительство нового производственного цеха, складских помещений и приобретение технологического оборудования для запуска новых производственных процессов. По предварительным оценкам, на новом предприятии будет создано не менее 318 рабочих мест. Региональные власти освободят инвестора от уплаты налога на прибыль и налога на имущество в целях стимулирования промышленного роста и развития смежных отраслей.

По словам главы региона, запуск производства позволит увеличить объемы выпуска востребованной сельхозтехники, стимулировать рост машиностроительного сектора и создать дополнительную налоговую базу. В числе ожидаемых эффектов от реализации проекта также называются рост производственной кооперации и повышение доступности специализированной техники для аграриев региона.

Согласно данным администрации, на июнь 2025 года в Краснодарском крае функционирует более 30 предприятий, обеспечивающих выпуск и поставки сельхозтехники, включая тракторы, комбайны, жатки, дождевальные установки и прицепную почвообрабатывающую технику, а также компоненты для ее сборки.

Вячеслав Рыжков