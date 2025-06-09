Турпоток в пещеру Шульган-Таш ограничат до 1,4 тысячи человек в день

Число посетителей пещеры Шульган-Таш ограничат до 1,4 тыс. в сутки, сообщается на сайте заповедника. Решение принято по рекомендации экспертов Международного совета по памятникам и достопримечательностям ICOMOS.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Николаев, Коммерсантъ Фото: Олег Николаев, Коммерсантъ

«В заключении ICOMOS по номинированию наскальной живописи Шульган-Таша в список мирового наследия ЮНЕСКО изложена строгая рекомендация ограничить посещение экскурсионной части пещеры 1,4 тыс. экскурсантов в сутки. По опыту в 10-15 летних выходных дней их бывает больше (рекорд — 1828 в июле 2023 года)»,— говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения вводятся, чтобы сохранить уникальное наследие. Сверхнормативных посетителей будут отправлять в историко – культурный музейный комплекс.

В мае этого года пещеру посетил 7641 экскурсант.

Наталья Балыкова