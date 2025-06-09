В Енисей попало 30 тонн топлива из теплохода

В Казачинском районе Красноярского края теплоход получил пробоину на Енисее. В результате произошел разлив дизтоплива объемом 30 т. В районе введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава Казачинского района Юрий Озерских.

ЧП случилось вечером 8 июня. Теплоход, буксировавший две баржи, прибило к берегу. У судна повреждены топливный бак и рулевое управление. Изначально вытекло 10–15 т дизтоплива, к утру разлив увеличился вдвое.

Нефтяное пятно уже достигло берегов Пискуновки и Момотово. «Угрозы для жителей нашего района нет. Однако существует опасность для местной флоры и фауны, с которой и предстоит бороться специалистам»,— уточнил в Telegram господин Озерских.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, теплоход частично подтоплен. Региональное МЧС уточнило, что судовой ход не нарушен, жизни и здоровью экипажа ничто не угрожает.