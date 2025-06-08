«РИА Новости»: Россия заняла шестое место в рейтинге независимости от экспорта

В 2024 году Россия стала шестой среди крупнейших экономик мира по независимости от экспорта, делится своими расчетами «РИА Новости». Меньше всех от поставок товаров и услуг за границу зависят Соединенные Штаты.

Информагентство составило свой рейтинг, опираясь на данные национальных статслужб. Высчитывалось отношение стоимости годового экспорта товаров и услуг к ВВП. Всего расчеты применялись к 25 странам с наибольшими объемами экономики.

Зависимость России от экспорта оценена в 21,9%. Самостоятельнее оказались экономики Индии (21%) и Китая (21,1%). Тройку самых независимых по этому параметру стран составили Бразилия (17,9%), Аргентина (15,3%) и США (10,9%).

Большую долю в ВВП имеет экспорт Германии (41,8%), Южной Кореи (44,6%), Польши (52,7%), Швейцарии (72,2%), Нидерландов (84,2%). Рекордсменом по зависимости экономики от торговли стала Ирландия с показателем 147,6%. Страна замыкает топ-25 стран по ВВП с $587,2 млрд.

Объем экспорта Германии за 2024 год, по оценкам Федерального статистического управления ФРГ, составил €1,56 трлн. ВВП страны составляет $4,9 трлн, она входит в тройку крупнейших экономик мира. ВВП России, по оценке МВФ, составляет $2,5 трлн. По данным Федеральной таможенной службы, общий объем российского экспорта в 2024 году составил $433,9 млрд.

Степан Мельчаков