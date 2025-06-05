Директорам фирм из Уфы вынесли приговор за махинации с НДС

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор двум руководителям коммерческих фирм за мошенничество в особо крупном размере. Приговор — по три года условного лишения свободы с испытательным сроком два года и штрафом по 50 тыс. руб.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, подсудимые предоставили в налоговые органы поддельные документы о мнимых сделках между компаниями. Это позволило им получить возмещение НДС на сумму более 1,5 млн руб. Полученные средства они поделили между собой.

Подсудимые признали вину и частично возместили ущерб.

Олег Вахитов