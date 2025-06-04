Путин и Трамп не обсуждали проекты меморандумов России и Украины

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора не обсуждали проекты меморандумов о завершении боевых действий на Украине. Он добавил, что президенты России и США договорились продолжать контакты по поводу урегулирования конфликта на разных уровнях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Нет, тексты не обсуждались (во время разговора президентов.— "Ъ")… Переданные друг другу соответствующие меморандумы будут проанализированы в столицах — Москве и Киеве. И затем, как мы надеемся, стороны могут продолжить переговоры»,— сказал Юрий Ушаков журналистам.

По словам помощника президента России, Владимир Путин подробно остановился на содержании переговоров в Стамбуле 2 июня. По его словам, глава государства подчеркнул, что «в целом эти переговоры были полезными».

По итогам второго раунда российско-украинских переговоров стороны договорились обменяться всеми тяжелоранеными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет, а также телами погибших по формуле «6000 на 6000». Делегации также обменялись предложениями по прекращению огня.

Подробнее — в материале «Ъ» «Вот и поговорили».