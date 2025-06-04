Ушаков: Путин рассказал Трампу о попытках Киева сорвать переговоры в Стамбуле

Помощник президента России Юрий Ушаков провел брифинг по итогам телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, господин Путин рассказал американскому коллеге о целенаправленных попытках Киева сорвать российско-украинские переговоры в Стамбуле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Украина пыталась сорвать (переговоры.— "Ъ") по прямому указанию киевского режима, (нанося.— "Ъ") целенаправленные атаки по чисто гражданским целям, по мирному населению»,— подчеркнул господин Ушаков. Он добавил, что действия Киева — это «терроризм», однако Россия не поддалась на провокации, и переговоры состоялись.

2 июня в Стамбуле прошла встреча делегаций Москвы и Киева. Незадолго до этого, 31 мая и 1 июня, ВСУ совершили массированную атаку на российские регионы. Вечером в субботу на перегоне между станциями Выгоничи и Пильшино в Брянской области был подорван автомобильный мост. В ночь на 1 июня был также взорван железнодорожный мост на перегоне между станциями Остапово и Михайловский Рудник в Курской области. Утром 1 июня на перегоне между станциями Унеча и Жеча Брянской области взрыв произошел перед маневровым локомотивом. За серией подрывов последовали удары украинских БПЛА по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.