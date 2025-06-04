Ушаков: Путин и Трамп не обсуждали обмен заключенными между РФ и США

Тема обмена заключенными между Россией и США не затрагивалась в сегодняшнем телефонном разговоре лидеров двух стран, Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Нет, в этот раз об этом разговор не заходил. Президенты разговаривали на этот счет в ходе предыдущего разговора, который состоялся 19 мая»,— отметил господин Ушаков в ходе брифинга. Предыдущая беседа господ Путина и Трампа продлилась более двух часов и, по словам представителя российского президента, была очень содержательной. При этом Юрий Ушаков усомнился, что личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в 2025 году.

В конце мая глава МИД России Сергей Лавров заявил о проработке деталей для проведения обмена заключенными между Россией и США. Речь идет о планируемом обмене по формуле «9 на 9». Возможные сроки обмена тогда не назывались. Прошлый обмен заключенными между Москвой и Киевом состоялся в апреле в Абу-Даби.