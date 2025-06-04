Трех жителей Башкирии будут судить за хищение труб

Октябрьский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении троих местных жителей, обвиняемых в грабеже, совершенном организованной группой и покушении на него, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Следствие установило, что в октябре 2022 года один из фигурантов уголовного дела предложил своему брату и знакомому похитить выведенные из эксплуатации трубы, принадлежащие одному из предприятий. Для этого они привлекли наемных рабочих и спецтехнику. При попытке вывезти трубы стоимостью 500 тыс. руб. они были задержаны сотрудниками полиции.

Позже им удалось завладеть трубами на сумму свыше 200 тыс. руб.

Обвиняемые не признали вину.

Венера Хисамова