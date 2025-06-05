Беспорядок в кабинете Ротшильдов

На этой неделе стало известно, что Лувр должен вернуть 258 предметов из наследства знаменитой меценатки Адель де Ротшильд (1843–1922). Во время инвентаризации и изучения документов выяснилось, что эти вещи оказались в коллекции парижского музея по ошибке. Предметы будут возвращены в Fondation des Artistes, одному из самых крупных бенефициаров завещания покойной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Особняк с парком на улице Беррье Адель де Ротшильд завещала государству

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom Особняк с парком на улице Беррье Адель де Ротшильд завещала государству

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

В этой истории много поучительного. Во-первых, этот случай реституции ни коим образом не связан с укрывательством, незаконным изъятием, трофеями и прочими привычными нам сюжетами многочисленных скандалов последних десятилетий. Недаром в своем заявлении Лоранс Мейнье, директор парижского Fondation des Artistes, назвала передачу этих объектов «справедливым возвращением». И это радует — желания дарителей надо уважать, это закон, которому, к сожалению, музеи иногда не следуют, а «великие музеи» нарушают его часто. Во-вторых, в этой истории все прозрачно: спасибо французским властям, которые вложили кучу денег и сил в оцифровку государственных и муниципальных архивов, открыли их, и теперь любой интересующийся может найти множество документов и актов, в том числе и завещаний.

Завещание баронессы Адель де Ротшильд со всеми внесенными ею изменениями с 1897 по 1922 год (а меняла она его семь раз, последний — за 12 дней до смерти) тоже в открытом доступе. Поскольку со своей единственной дочерью Элен де Ротшильд, будущей Элен де Зюйлен де Ньевельт де Хаар, баронесса поссорилась, основными бенефициарами ее завещания оказались многочисленные благотворительные организации, преимущественно еврейские, национальные музеи и французское государство. Наследство получили Музей декоративного искусства Парижа, Лувр и Музей Клюни и Национальная библиотека Франции, все вещи прописаны в завещании. Государству баронесса де Ротшильд отписала свой особняк на улице Беррье с парком и хозяйственными зданиями с условием, что там будет открыт Фонд Соломона де Ротшильда — Фонд художников. На первый взгляд все пункты завещания были выполнены: вещи из ее собрания поступили в указанные музеи, а Фонд художников существует и поныне. Но не обошлось без ошибок.

Адель Ханна Шарлотта де Ротшильд родилась во Франкфурте-на-Майне, жила и умерла в Париже. Ее отец-банкир происходил из немецкой ветви семьи Ротшильд, а мать была дочерью основателя английского отделения банка Натана Майера Ротшильда. В таких семьях браки внутри клана не редки: Адель вышла замуж за сына основателя французского филиала банка Ротшильдов Соломона, даже фамилию менять не пришлось. Молодой муж умер через год после свадьбы, а Адель де Ротшильд никогда больше не выходила замуж. Предметы из собрания покойного мужа она хранила и приумножала. В 1874 году она построила тот самый особняк улице Беррье, назвав его «L’hotel Salomon de Rothschild», в котором она выставила его коллекции.

В отличие от других Ротшильдов ее собрание не было потрясающим — никаких Рембрандтов и Рубенсов там нет. Но есть вещи музейного качества — именно их (мебель, собрание табакерок, книги, манускрипты, коллекцию оружия, драгоценности, гобелены, витрины с произведениями декоративного искусства) Адель де Ротшильд расписала в своем завещании довольно подробно и распределила по музеям. И вот тут произошла ошибка: уже в 1923 году в Лувр попало несколько вещей из «Кабинета редкостей», который по документам не должен был быть передан этому музею. Как-то они там жили, почти никогда не выставлялись, а в 2000 году Лувр принял на временное хранение остальные предметы из «Кабинета» — по словам директора Fondation des Artistes Лоранс Мейнье, «чтобы защитить их во время ремонта в L’hotel Salomon de Rothschild».

Ремонт давно был закончен, а вещи из него все еще находились в Лувре, более того — большинство предметов были в фондах, то есть «невидимы» для зрителей. Однако инвентаризация, прошедшая в Лувре в 2019–2020 годах, выявила несоответствия: было определено, что в нарушение завещания баронессы де Ротшильд в Лувре оказались 258 работ из «Кабинета». Именно их и вернет парижский музейный гигант Фонду художников. Передача пройдет спокойно: по соглашению между сторонами, Лувру будет разрешено выставлять около 30 предметов из «Кабинета» в течение пяти лет; также он получит 104 предмета из собрания Ротшильдов, хранящихся на улице Беррье. Fondation des Artistes, со своей стороны, восстанавливает «Кабинет редкостей» и планирует его открыть для публики в сентябре.

История поучительная. Закон есть закон, и право частной собственности нерушимо. Уже неплохо. Но есть еще один момент, о котором не стоит забывать: дарители, большие и малые, имеют право на уважение к их желаниям. Лоранс Мейнье отмечает, что нынешняя передача — «не победа и не месть, а законный и необходимый итог; если мы не можем уважать условия завещания, мы подрываем саму возможность получения новых даров».

Кира Долинина