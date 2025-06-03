В Уфе увеличилась стоимость проезда в маршрутке №291

В Уфе частный автобусный перевозчик «Арбат+» изменил стоимость проезда по маршруту №291 «Микрорайон Шакша — Микрорайон Базилевка — Микрорайон Федоровка — Микрорайон Елкибаево — Ледовый дворец “Уфа-Арена”», сообщила пресс-служба мэрии.

По Шакше стоимость проезда составляет 40 руб., а по Уфе — 50 руб.

Поездка из Шакши в Уфу обойдется в 100 руб., а из Уфы в Базилевку — в 90 руб.

За проезд по маршруту «Микрорайон Шакша — сады «Ромашка» придется заплатить 70 руб., а по маршруту «Микрорайон Шакша — Елкибаево — Уфа» — 90 руб. В эту же сумму обойдется стоимость поездки по маршрутам «Микрорайон Шакша — Федоровка — Уфа», «Микрорайон Шакша — Карпово — Уфа» и «Микрорайон Шакша — Жилино — Уфа».

В 70 руб. оценивается проезд по маршоутам: «Сады «Агидель» — Уфа», «Базилевка — Жилино», «Карпово — Базилевка».

Поездка по маршрутам «Микрорайон Шакша — Базилевка» и «Базилевка — Федоровка» составляет 60 руб. В 50 руб. обойдется поездка по маршруту «Федоровка — Карпово».

Повышение цен на проезд связано с ростом цен на запасные части, горюче-смазочные материалы, услуги автосервисов и технических центров, а также лизинговых платежей, пояснили в мэрии Уфы.

Венера Хисамова