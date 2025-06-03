Власти Новосибирска расторгают концессии на создание комплексов переработки ТКО

В арбитражный суд Новосибирской области поступили иски министерства ЖКХ и энергетики региона о расторжении концессионных соглашений с АО «Спецавтохозяйство» («САХ») по строительству мусоросортировочных комплексов в Новосибирске. Оба иска приняты к производству, указывается в картотеке суда. Их рассмотрение назначено на 23 и 30 июня.

Как пояснили в министерстве, требования о расторжении было подано в связи с тем, что «концессионер более чем на полгода сорвал сроки реализации, указанные в соглашениях». В отношении «САХ» применены штрафные санкции и раскрыты банковские гарантии» (цитата по «Интерфакс»).

Концессионное соглашение по строительству мусоросортировочного комплекса в левобережной части города было подписано с «САХ» в октябре 2023 года. Объект должен быть расположен в Верх-Туле (Новосибирская область). Объем инвестиций на тот момент составлял 3,2 млрд руб. В ноябре того же года с организацией было подписано второе соглашение по правобережному комплексу в Раздольненском сельсовете стоимостью почти 3,5 млрд руб.

Изначально срок сдачи мусоросортировочных комплексов — декабрь 2025 года. Позднее ввод объектов в эксплуатацию был перенес на декабрь 2027-го.

АО «САХ» в 2024 году было выбрано регоператором ТКО в Новосибирской области. Ранее функции регоператора выполняло ООО «Экология-Новосибирск» (признано банкротом).

Как писал «Ъ-Сибирь», планы по строительству двух мусоросортировочных комплексов в Новосибирске обсуждаются с 2016 года, когда было заключено концессионное соглашение на их строительство с «Экология-Новосибирск». Концессия была заключена на 40 лет за 6,5 млрд руб. Однако из-за критики условий соглашения концессия в 2017 году была заморожена.

Александра Стрелкова