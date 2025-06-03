Производитель герметика получит участок в Туймазах в аренду без торгов

Компания «Саннэ» получит участок на улице Гафурова в Туймазах под производство клея-герметика. Земли предоставят в аренду без проведения торгов, следует из подписанного главой региона Радий Хабирова распоряжения.

Площадь участка — 7,1 тыс. кв. м, кадастровая стоимость — 2,2 млн руб. Земли разрешено использовать для склада.

Министерству земельных и имущественных отношений поручено заключить договор аренды.

В октябре 2024 года проект «Саннэ», был включен в перечень приоритетных. Компания планирует вложить в создание производства 100 млн руб., создав 20 рабочих мест. Запустить предприятие инвестор намерен в 2027 году.

ООО «Саннэ» зарегистрировано в Туймазах в июле 2023 года. Учредителем и руководителем выступает Максим Варламов. Основной вид деятельности — переработка и реализация отходов черных металлов. В 2024 году выручка компании составила 54 млн руб., чистая прибыль — 84 тыс. руб.

Наталья Балыкова