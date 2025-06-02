Госкомпании протолкались к прилавку

Закупки госкомпаний закрепляют за собой статус основного канала бюджетного стимулирования экономики: через них проходит значительная часть государственных расходов, а управленческий контроль над их деятельностью усиливается. По данным Минфина, объем контрактов госкомпаний после возвращения видимости объемов «санкционных» закупок госАО достиг в 2024 году 35 трлн руб., почти в полтора раза превысив уровень 2021 года. Тем временем государственные заказчики фактически сократили объемы контрактации: расходы на закупки не выросли вслед за инфляцией, незначительно сократившись к 2023 году. Данные о госзакупках показали и дефицит предложения: российские производители не в силах закрыть потребности заказчиков, при этом растет число несостоявшихся закупок — поставщики не приходят на торги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным Минфина, в 2024 году объем закупок госкомпаний достиг рекордных 35,3 трлн руб.— в 2023 году этот показатель составлял 27,7 трлн руб. Количество контрактов по 223-ФЗ при этом сократилось с 358 млн до 278 млн, то есть средний контракт подорожал почти вдвое. Резкий рост объемов контрактации отчасти объясняется возвращением видимости закупкам госкомпаний: из-за санкционных рисков с 2022 года заказчики могли не публиковать часть данных о своих закупках — они были недоступны даже Минфину. По оценкам участников рынка, в тень тогда могли уйти до половины контрактов. С апреля 2023 года Минфин обязал госкомпании отчитываться о «санкционных» закупках в закрытом сегменте Единой информационной системы в сфере закупок, однако статистика по году была искажена (см. “Ъ” от 1 августа 2023 года и 2 мая 2024 года). До сегодняшнего дня корректная статистика доступна лишь по 2021 году: тогда госкомпании заключили 1,68 млн договоров на 22,9 трлн руб.

Отчасти расширение объемов госзаказа объясняется инфляционным ростом. Однако в закупках государства ситуация обратная: заказчики по закону о госзакупках (44-ФЗ) заключили в 2024 году 3,58 млн контрактов на 11,98 трлн руб. В количественном выражении это на 2,2% больше, чем в 2023 году (3,51 млн контрактов), в денежном — объем остался практически без изменений (12 трлн руб. годом ранее). Средняя цена контракта таким образом снизилась с 3,4 млн до 3,3 млн руб.— с учетом инфляции реальная стоимость контракта по 44-ФЗ уменьшилась более значимо.

Данные о закупках государства и госкомпаний могут свидетельствовать об усилении статуса госкомпаний как основного канала бюджетного стимулирования. Де-факто его объем по каналу 44-ФЗ сокращается: за тратами 2024 года в 2025–2027 годах может последовать обещанная правительством бюджетная консолидация. В ожидании периода охлаждения и, вероятно, защиты средств от секвестирования госзаказчики резко нарастили объем госзакупок в первом квартале 2025 года — до 2,97 трлн руб., что на 17% больше прошлогодних объемов.

В то же время правительство теснее встраивает госкомпании в вертикаль управления для развития экономики, корректируя их стратегии в соответствии с планами по достижению национальных целей развития и усиливая контроль за целевыми средствами. Нормы Бюджетного кодекса уже прямо увязали предоставление государственным АО и госкорпорациям субсидий с целями госпрограмм — на расходы, связанные с выполнением госцелей, распространяется цифровой контроль (см. “Ъ” от 19 марта и 3 апреля).

Сокращение объемов госстимулирования происходит на фоне сокращения конкуренции в госзаказе. В 2024 году количество и объем несостоявшихся закупок выросли: лишь 1 млн закупок на 3,6 трлн руб. были признаны состоявшимися, еще 1,47 млн закупок на 7,7 трлн руб. признали несостоявшимися — то есть заказчикам не удается закрыть более крупные заказы. В большинстве случаев контракт по результатам такой закупки все же удалось заключить — это 1,1 млн договоров на 6,1 трлн руб. против 0,9 млн договоров на 5,3 трлн руб. годом ранее. Чаще всего закупки признавали несостоявшимися из-за подачи единственной заявки на участие в закупке (72%) или вовсе отсутствия заявок (24%).

Данные о закупках отдельно зафиксировали дефицит предложения российских товаров. В 2024 году более половины закупок по 44-ФЗ заказчики проводили с запретами или ограничениями допуска к участию в закупке: 1,49 млн извещений на 3,5 трлн руб. Всего же объем российских товаров, работ и услуг составил 2 трлн руб.— это 62,5% от стоимостного объема всех товаров, поставляемых при исполнении контрактов. В 2023 году Минфин оценивал этот объем в 2,1 трлн руб.— 68%. Всего же в 2024 году заказчики закрыли квоту на закупки отечественной продукции по 65 группам товаров: из 319,8 млрд руб. на закупки квотируемых товаров заказчики потратили на российские 169,4 млрд руб. По 49 товарным группам квоту не закрыли.

Госзаказчики стали заключать больше контрактов сразу с единственным поставщиком — их количество выросло с 868 тыс. в 2023 году до 997,6 тыс. в 2024-м. Объем соответственно вырос с 2,2 трлн руб. до 2,47 трлн руб., доля от общего объема контрактов возросла с 18,7% до 20,6%. Такая практика может объясняться стремлением заказчиков компенсировать риски и заключить контракт с проверенным поставщиком. Так, число расторгнутых контрактов в 2024 году выросло — до 901 тыс. на 2,97 трлн руб. по сравнению с 849 тыс. на 2,5 трлн руб. годом ранее.

Диана Галиева