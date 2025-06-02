Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Флорентийский музыкальный май» обернулся заморозками

Известный интендант Александр Перейра получил условный срок за хищения

Во Флоренции завершился суд над Александром Перейрой, бывшим художественным руководителем Зальцбургского фестиваля, театра «Ла Скала» и фестиваля «Флорентийский музыкальный май». Знаменитого австрийского оперного менеджера признали виновным в хищениях и приговорили к 22 месяцам заключения — правда, условно. Одним из хищений при этом оказалась покупка железнодорожного билета за €60.

Вместо тихой старости в Тоскане Александр Перейра получил громкий уголовный процесс

Вместо тихой старости в Тоскане Александр Перейра получил громкий уголовный процесс

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Вместо тихой старости в Тоскане Александр Перейра получил громкий уголовный процесс

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Послужной список 77-летнего Александра Перейры не то чтобы велик, но исключительно торжественен. Более 20 лет, с 1991-го по 2012-й, он возглавлял Цюрихскую оперу — собственно, это именно Перейра ее превратил из провинциального театра, пусть и богатого, в оперную площадку европейского значения. Дальнейшие назначения были куда более почетными, но и куда менее длительными. В 2012 году он стал интендантом Зальцбургского фестиваля (см. интервью с ним в журнале «Коммерсантъ Власть» от 10 сентября 2012 года), однако из-за разногласий с попечительским советом ушел досрочно в 2014-м. Далее он возглавил «Ла Скала» (см. интервью в “Ъ” от 8 июня 2016 года), тоже рассчитывая поначалу, что это будет всерьез и надолго, но в 2019 году контракт с великим миланским театром был расторгнут опять-таки досрочно.

Из Милана Перейра перебрался во Флоренцию на пост интенданта фестиваля «Флорентийский музыкальный май» (Maggio Musicale Fiorentino). Тут нужны пояснения: за этим названием стоит не только сам ежегодный фестиваль, самый престижный в Италии; «Флорентийский музыкальный май» живет еще и круглогодично — как обычный оперно-балетный театр со своими премьерами. Это дорогостоящее учреждение с разнообразными финансовыми сложностями, так что при назначении Александра Перейры флорентийское руководство явно рассчитывало в первую очередь на его таланты фандрайзера, а не на его творческую интуицию.

Именно финансовые вопросы и похоронили правление Перейры во Флоренции. Еще в 2022 году в городском совете с подачи партии «Братья Италии» бурно и публично обсуждали расходы интенданта. Оказалось, что Перейра пользовался служебной кредитной картой, оплачивая авиапутешествия, вертолетные перелеты, дорогие отели и рестораны. Всплыли даже покупки во флорентийском мясном и рыбном магазинах, обходившиеся в трехзначные суммы. Перейра со своей стороны все это не отрицал, но настаивал, что тратил деньги не на свои прихоти, а на то, чтобы обхаживать и угощать потенциальных спонсоров (к конечной выгоде для фестивального бюджета).

После того как обсуждение этих трат предсказуемо вышло на уровень общенационального скандала, Перейра в 2023 году подал в отставку. Но к этому моменту этим обсуждением заинтересовалась прокуратура. Помимо авиабилетов и ресторанных счетов возникло и еще одно, значительно более весомое обвинение. Интендант, мол, нецелевым образом расходовал фонд в €35 млн — эти деньги, по большей части государственные, были выделены на покрытие многомиллионных долгов «Флорентийского музыкального мая», а Александр Перейра тратил их на зарплаты и другие текущие расходы.

Когда дело дошло до суда, прокуратура потребовала для бывшего интенданта четырех с лишним лет тюрьмы и огромного штрафа. Суд, проходивший непублично и по сокращенной процедуре, обвинения в растрате €35 млн не признал состоятельными. Но и по части многочисленных трат тоже проявил мягкость. Из всех эпизодов суд признал действительными «хищениями» только два случая. Во-первых, то, что Александр Перейра потратил казенные €25 тыс. на аренду и ремонт дома под Флоренцией, в Сан-Кашано. Во-вторых, то, что купил на казенные же средства билет на поезд Милан—Флоренция, заплатив за это целых €60. Соответственно, около €25 тыс. с Перейры будут взысканы как возмещение ущерба, а вместо четырех лет тюрьмы приговор ограничился годом и десятью месяцами условного срока. Но есть в приговоре также пятилетний запрет занимать руководящие должности — учитывая возраст бывшего интенданта и его жалобы на здоровье, едва ли не пожизненный. Если только этот или другие пункты приговора не пересмотрят по апелляции.

Сергей Ходнев

Новости компаний Все