«Флорентийский музыкальный май» обернулся заморозками

Во Флоренции завершился суд над Александром Перейрой, бывшим художественным руководителем Зальцбургского фестиваля, театра «Ла Скала» и фестиваля «Флорентийский музыкальный май». Знаменитого австрийского оперного менеджера признали виновным в хищениях и приговорили к 22 месяцам заключения — правда, условно. Одним из хищений при этом оказалась покупка железнодорожного билета за €60.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вместо тихой старости в Тоскане Александр Перейра получил громкий уголовный процесс

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Вместо тихой старости в Тоскане Александр Перейра получил громкий уголовный процесс

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Послужной список 77-летнего Александра Перейры не то чтобы велик, но исключительно торжественен. Более 20 лет, с 1991-го по 2012-й, он возглавлял Цюрихскую оперу — собственно, это именно Перейра ее превратил из провинциального театра, пусть и богатого, в оперную площадку европейского значения. Дальнейшие назначения были куда более почетными, но и куда менее длительными. В 2012 году он стал интендантом Зальцбургского фестиваля (см. интервью с ним в журнале «Коммерсантъ Власть» от 10 сентября 2012 года), однако из-за разногласий с попечительским советом ушел досрочно в 2014-м. Далее он возглавил «Ла Скала» (см. интервью в “Ъ” от 8 июня 2016 года), тоже рассчитывая поначалу, что это будет всерьез и надолго, но в 2019 году контракт с великим миланским театром был расторгнут опять-таки досрочно.

Из Милана Перейра перебрался во Флоренцию на пост интенданта фестиваля «Флорентийский музыкальный май» (Maggio Musicale Fiorentino). Тут нужны пояснения: за этим названием стоит не только сам ежегодный фестиваль, самый престижный в Италии; «Флорентийский музыкальный май» живет еще и круглогодично — как обычный оперно-балетный театр со своими премьерами. Это дорогостоящее учреждение с разнообразными финансовыми сложностями, так что при назначении Александра Перейры флорентийское руководство явно рассчитывало в первую очередь на его таланты фандрайзера, а не на его творческую интуицию.

Именно финансовые вопросы и похоронили правление Перейры во Флоренции. Еще в 2022 году в городском совете с подачи партии «Братья Италии» бурно и публично обсуждали расходы интенданта. Оказалось, что Перейра пользовался служебной кредитной картой, оплачивая авиапутешествия, вертолетные перелеты, дорогие отели и рестораны. Всплыли даже покупки во флорентийском мясном и рыбном магазинах, обходившиеся в трехзначные суммы. Перейра со своей стороны все это не отрицал, но настаивал, что тратил деньги не на свои прихоти, а на то, чтобы обхаживать и угощать потенциальных спонсоров (к конечной выгоде для фестивального бюджета).

После того как обсуждение этих трат предсказуемо вышло на уровень общенационального скандала, Перейра в 2023 году подал в отставку. Но к этому моменту этим обсуждением заинтересовалась прокуратура. Помимо авиабилетов и ресторанных счетов возникло и еще одно, значительно более весомое обвинение. Интендант, мол, нецелевым образом расходовал фонд в €35 млн — эти деньги, по большей части государственные, были выделены на покрытие многомиллионных долгов «Флорентийского музыкального мая», а Александр Перейра тратил их на зарплаты и другие текущие расходы.

Когда дело дошло до суда, прокуратура потребовала для бывшего интенданта четырех с лишним лет тюрьмы и огромного штрафа. Суд, проходивший непублично и по сокращенной процедуре, обвинения в растрате €35 млн не признал состоятельными. Но и по части многочисленных трат тоже проявил мягкость. Из всех эпизодов суд признал действительными «хищениями» только два случая. Во-первых, то, что Александр Перейра потратил казенные €25 тыс. на аренду и ремонт дома под Флоренцией, в Сан-Кашано. Во-вторых, то, что купил на казенные же средства билет на поезд Милан—Флоренция, заплатив за это целых €60. Соответственно, около €25 тыс. с Перейры будут взысканы как возмещение ущерба, а вместо четырех лет тюрьмы приговор ограничился годом и десятью месяцами условного срока. Но есть в приговоре также пятилетний запрет занимать руководящие должности — учитывая возраст бывшего интенданта и его жалобы на здоровье, едва ли не пожизненный. Если только этот или другие пункты приговора не пересмотрят по апелляции.

Сергей Ходнев