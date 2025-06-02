К читателям газеты «Коммерсантъ»

Праздник дарования Торы

Сегодня наш народ отмечает Шавуот. Основой этого праздника стало важнейшее историческое событие — дарование Торы, единственной в человеческой истории книги, написанной непосредственно Б-гом. С тех пор и по сей день Тора является основой нашей жизни, духовной и материальной. И не только нашей, еврейской, жизни: Тора вошла своей основой во все авраамические религии. По сути, это свод законов и правил, которые Б-г задает всему человечеству.

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Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Главный раввин России Берл Лазар

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Момент дарования Торы имеет также важное значение. Б-г счел, что наш народ созрел для Торы после исхода из Египта — когда наши предки делом доказали, что выбирают свободу и в то же время готовы выполнять все указания нашего небесного Отца. Но при этом Б-г спросил, хочет ли народ получить Тору. Ответ наших предков был: «Наасе ве-нишма» — в буквальном переводе: «Сделаем и услышим».

Что это значит? Самое простое объяснение: все, что Б-г требует, мы заранее готовы исполнять. Мы знаем, что, если слова идут от Б-га, это как раз то, что нам нужно. Поэтому «сделаем», даже если сперва не поймем зачем, а потом уже попросим разъяснений и «услышим».

На самом деле, это объяснение истинно, но не содержит всю истину. Тора не просто свод законов и нравоучительных историй, но прежде всего путеводитель по жизни. Наши мудрецы учат, что в Торе человек найдет ответ на любой вопрос, в том числе на вопросы своего повседневного существования. При этом Тора дает нам не только знания, не только мудрость, но прежде всего формирует отношение ко всему, что нас окружает. И это формирование идет в два этапа: первый — то, что надо делать, и второй — то, что надо знать, чтобы наши действия были наполнены пониманием и любовью. Поэтому существует заповедь, что надо всю жизнь учить Тору: учить, чтобы лучше жить.

И когда наши предки сказали «сделаем и услышим», они поняли, что Б-г дарует Тору для того, чтобы мы иначе относились к тому, что делаем: чтобы не просто делали то, что действительно нужно, что идет нам на пользу, но чтобы делали это сознательно!

Недаром само слово «Тора», означающее «учение», происходит от того же корня, что слово «хораа» — «поучение, указание». Указание не просто «как жить», а «как жить хорошо»! Пусть даже сперва мы исполняем те или иные заповеди Торы без понимания, но по мере изучения Торы мы начинаем «слышать», осознавать. И тут возникает эмоциональное отношение — исполнение заповедей с радостью и любовью.

В дни праздника мы с особой силой осознаем, что законы и заповеди Торы, в отличие от человеческих законов, являются не ограничением наших возможностей ради той или иной цели. Наоборот, их исполнение наши возможности расширяет, позволяет нам повышать качество жизни, дает максимальный внутренний комфорт душе и телу. Человеческие законы меняются с изменением внешних обстоятельств — законы же Торы остаются вечными и будут существовать, пока существует человеческий род. От всей души желаю читателям этой газеты, чтобы они каждый год принимали Тору с радостью, чтобы жизнь их становилась благодаря соблюдению законов Торы богаче и содержательнее.

Главный раввин России Берл Лазар