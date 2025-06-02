Консалтинг пакуют в коробки

Доля аудиторско-консалтинговых групп, запустивших коробочные консалтинговые продукты, достигла 50% в 2025 году, а доля выручки от таких продуктов увеличилась до 20%. По словам участников рынка, это связано в первую очередь с конкурентной борьбой крупных игроков и желанием аудиторов заработать на компаниях малого и среднего бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Аудиторско-консалтинговые группы стали чаще использовать коробочные продукты при оказании консалтинговых услуг, рассказали “Ъ” участники рынка. По оценке «Правовест Аудита», с 2023 года наблюдается значительный рост интереса к таким форматам и к 2025 году доля компаний, предлагающих коробочные решения, составляет около 40–50%, а число — около 1 тыс. До 2022 года такие услуги предлагали не более 10–15% аудиторско-консалтинговых групп. В портфеле каждой крупной аудиторско-консалтинговой группы есть простые, стандартизированные, недорогие услуги консалтинга, говорит гендиректор ДРТ Игорь Токарев. Например, у Б1 есть коробочное решение «Б1 Лайт», «Кепт» предлагает актуарные коробочные услуги.

Коробочный консалтинг представляет собой стандартизированный продукт с четко определенным объемом услуг, сроками выполнения и фиксированной стоимостью. Обычный (индивидуальный) консалтинг предполагает комплексный подход, глубокий анализ специфики бизнеса клиента и разработку уникальных решений, что требует большего времени и ресурсов.

До 2022 года выручка от коробочных консалтинговых продуктов составляла не более 5% от общей выручки консалтинговых направлений, тогда как с 2023 года эта доля начала расти и к 2025 году достигла 15–20%, отмечают в «Правовест Аудите».

Устойчивого роста доходов от аудиторской и консалтинговой деятельности не наблюдается. По данным Минфина, за десять лет — с 2014 по 2023 год — в четырех периодах объем доходов аудиторов снижался. Причем в 2022 и 2023 годах на 6,2% и 7,2% соответственно. По оценке RAEX, в 2024 году рынок вырос на 12%. При этом, по данным RAEX, в 2022 году рынок консалтинговых услуг вырос на 8%, а в 2023 году — на 6%. Однако в 2024 году доходы от консалтинга снизились на 11%.

Коробочные продукты позволяют увеличить доходы. «Экономика коробочных решений ориентирована на предсказуемую себестоимость, автоматизацию и экономию на масштабах. Поскольку это требует стандартизации объема встроенных услуг, очевидно, что коробочные решения наиболее эффективны для решения типовых бизнес-задач, с которыми сталкивается большой сегмент клиентов на регулярной основе»,— поясняет партнер Б1 Татьяна Самсонова.

По оценке участников рынка, стоимость коробочного консалтинга составляет 50–300 тыс. руб. в зависимости от сложности и объема услуг. Стоимость традиционного консалтинга начинается от 500 тыс. руб. и может достигать нескольких миллионов рублей в зависимости от масштаба проекта и индивидуальных требований клиента. В настоящее время востребованы экспресс-оценки налоговых рисков, готовность к проверкам, анализ кадровых и учетных процессов.

По словам участников рынка, внимание аудиторов к таким продуктам повысилось и на фоне конкурентной борьбы. После 2022 года с уходом с российского рынка многих иностранных компаний конкуренция за крупных клиентов усилилась. При этом количество таких клиентов ограниченно и «переманить их сложно из-за устойчивых партнерских отношений», поясняют в «Правовест Аудите». Также многие крупные компании развили внутреннюю экспертизу: создали собственные центры компетенций, внутренние службы аудита, налогового и методологического сопровождения, что «позволяет им решать часть задач без привлечения внешних консультантов», отмечают там.

Вместе с тем эксперты указывают на сложности в реализации таких продуктов. По словам гендиректора аналитической компании «Эксперт Бизнес-Решения» Павла Митрофанова, если коробочные продукты использовать «только как лид-магнит для вовлечения в переговоры и продажи более дорогих маржинальных услуг, то здесь может возникнуть непонимание», потому что готовности покупать какой-то большой настоящий консалтинг у малого бизнеса может и не быть. «МСП в принципе на всем экономят, а расходы на аудит и консалтинг в их системе ценностей не в приоритете»,— отмечает он.

Юлия Пославская