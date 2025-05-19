Аудит обрусел

В 2024 году аудиторы заработали на консалтинговых и аудиторских услугах иностранным организациям почти вдвое меньше, чем по итогам предыдущего года. По словам участников рынка, это связано со сменой структуры собственников и редомициляцией компаний. Сегмент очень привлекателен для аудиторов за счет маржинальности и цен, и аудиторы надеются на взаимодействие с дружественными странами и возвращения ушедших из РФ иностранцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По итогам 2024 года выручка аудиторско-консалтинговых групп от оказания аудиторских и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг аудируемым лицам, зарегистрированным в иностранных государствах, снизилась в 1,8 раза, до 1,3 млрд руб. В частности, аудиторы оказывали услуги лицам, зарегистрированным на Британских Виргинских островах, Маршалловых островах, Каймановых островах, Кипре, а также в Нидерландах, Казахстане, Люксембурге, ОАЭ и Катаре. Это следует из расчетов “Ъ” на основе ежегодной отчетности участников рынка.

По словам аудиторов, речь идет об оказании услуг клиентам, которые находятся в России, но имеют иностранные корни. В частности, в случае «Мариллиона» это услуги в отношении филиалов и представительств иностранных юридических лиц на территории РФ, отмечает управляющий партнер группы компаний Полина Виксне. Классифицируются как «оказание услуг на территории иностранных государств», так как филиал или представительство иностранного юрлица на территории России не образуют отдельное юрлицо, поясняет она.

Снижение выручки обусловлено серьезной перестройкой структур групп и собственности. В выручку аудиторских компаний за 2023 год входят работы по аудиту отчетности за 2022 год, когда среди портфелей клиентов — заказчиков аудита и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг — была определенная доля иностранных холдинговых компаний международных групп, часть бизнеса которых находилась в России, поясняет госпожа Виксне. «После событий 2022 года начались существенные изменения: смена собственников российского бизнеса международных групп часто приводила к переходу периметра компаний под новый холдинг, зарегистрированный в РФ,— поясняет она.— В связи с этим заказчиком услуг по аудиту или прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг становилось уже юридическое лицо в России, то есть российский заказчик». Также присутствует эффект от редомициляции, то есть переезда крупных российских холдингов, в первую очередь их головных структур, в российскую юрисдикцию из юрисдикций иностранных, указывает гендиректор «Эксперт Бизнес-решений» Павел Митрофанов.

Вместе с тем работа с иностранцами крайне интересна аудиторам. Сегмент закреплен за крупными компаниями, поскольку у них больше людей и компетенций. Стоимость такого аудита, как правило, больше на 30–50%, чем аудита по РСБУ, указывает руководитель практики МСФО «КСК-Групп» Светлана Крапивенцева. «Это обусловлено тем, что есть особенности по группе (своя учетная политика), высокая детализация, необходимость взаимодействия с иностранным аудитором всей группы, в частности, направление ему рабочих файлов и проведение онлайн-встреч,— поясняет она.— Отчетность, как правило, на английском, соответствует МСФО, GAAP, ITA GAAP и другим общепринятым стандартам». Иногда возникают специфические вопросы, связанные с трансграничными операциями или налогообложением, которые требуют вовлечения профильных специалистов и, соответственно, увеличивают себестоимость услуги, говорит партнер Б1 Татьяна Самсонова.

Аудиторы не ожидают дальнейшего существенного снижения оборотов. По мнению собственника и руководителя консалтинговой компании «Счетовод» Юлии Мазеиной, рынок адаптируется к новым условиям, формируя устойчивый, хотя и меньший по размеру сегмент спроса. Есть шанс на поддержание сегмента за счет иностранных партнеров и открытия «дочек» российских компаний в дружественных странах, например, Китае и Индии, или возвращения зарубежных организаций на российский рынок, о котором так много говорят в последнее время, поясняет она. Из отчета информационного агентства AK&M следует, что участники российского рынка видят «незначительные признаки умеренного иностранного интереса», в частности, южнокорейский автоконцерн Kia включил в цели продаж российский рынок. Многие западные компании, ранее планировавшие выход с российского рынка, приостановили эти планы.

Юлия Пославская