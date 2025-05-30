В Тамбовской области с сентября запретят продавать алкоголь после 22:00

Депутаты Тамбовской облдумы приняли законопроект об ограничении розничной продажи алкоголя на территории региона. По нему продавать алкоголь в регионе будет запрещено с 22:00 до 8:00. Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Об этом сообщили в облдуме.

Законопроект был внесен врио губернатора Евгением Первышовым. Он направлен на снижение объемов потребления алкоголя населением и профилактику преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Господин Первышов отметил в своем Telegram-канале, что вводимое время продажи алкоголя в регионе ранее действовало с 2012 по 2023 год.

В конце декабря 2024-го сообщалось, что в Тамбовской области могут ограничить продажу алкоголя для заведений в многоквартирных домах. В конце ноября прошлого года работу «наливаек» в МКД ограничили липецкие власти. С 1 марта 2025-го в регионе часть заведений сможет продавать слабоалкогольную продукцию только с 09:00 до 21:00, а во всех магазинах запрещена торговля в розлив.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Липецкому пиву перекрывают краны».

Егор Якимов