Президент Украины Владимир Зеленский не хочет остановки боевых действий из-за опасений потерять власть, считает постпред России при ООН Василий Небензя. С таким заявлением он выступил на запрошенном Россией заседании Совета Безопасности ООН по теме европейских попыток воспрепятствовать мирному процессу вокруг Украины.

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Фото: Annegret Hilse / Reuters Владимир Зеленский

Фото: Annegret Hilse / Reuters

«Просроченный украинский президент не хочет остановки военных действий, так как боится потерять власть,— сказал Василий Небензя.— Ведь придется проводить выборы и отвечать перед избирателями за то, во что он превратил Украину за эти шесть лет, и держать ответ за разворованные сотни миллиардов долларов бюджетных средств и западной, прежде всего американской, помощи».

Российские официальные лица неоднократно называли Владимира Зеленского «нелегитимным президентом» Украины. Пятилетний срок полномочий Владимира Зеленского официально истек 20 мая 2024 года. Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024-го. В связи в военным положением на Украине выборы главы государства не проводились. Для проведения выборов на Украине должно перестать действовать военное положение, которое власти ввели 24 февраля 2022 года. Закон о военном положении Украины гласит, что в этих условиях запрещается изменять конституцию, избирать президента, Верховную раду и органы местного самоуправления.

Анастасия Домбицкая