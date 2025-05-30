Небензя назвал условия России для прекращения огня на Украине

Установление режима прекращения огня возможно, если Украина остановит мобилизацию, а западные страны прекратят военные поставки киевскому режиму. Об этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на запрошенном Россией заседании Совета Безопасности ООН по теме европейских попыток воспрепятствовать мирному процессу вокруг Украины.

«В принципиальном плане мы готовы рассмотреть возможность установления режима прекращения огня, который в дальнейшем позволил бы выйти на устойчивое разрешение первопричин конфликта. Но для этого мы должны видеть встречные шаги с другой стороны»,— сказал Василий Небензя.

«На время перемирия как минимум необходимо, чтобы страны Запада прекратили поставки киевскому режиму вооружений и чтобы Украина остановила мобилизацию»,— отметил постпред ООН.

Первые за три года прямые переговоры РФ и Украины прошли в Стамбуле 16 мая. Стороны договорились подготовить проекты меморандума с условиями урегулирования конфликта, а затем продолжить диалог. На этой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о готовности страны провести второй раунд переговоров с Украиной в Стамбуле. Российская сторона ожидает, что на встрече стороны обменяются меморандумами с условиями прекращения огня. Украина еще не дала ответ на предложение российский стороны. Киев настаивает на обмене документами перед переговорами.

Что известно о возможных переговорах — в публикации «Ъ».

Анастасия Домбицкая