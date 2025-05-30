Небензя призвал европейцев заставить Киев отменить дискриминационные законы

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал европейские страны оказать влияние на руководство Украины в вопросе отмены законов, дискриминирующих русскоязычное население. С таким призывом он выступил на запрошенном Россией заседании Совета Безопасности ООН по теме европейских попыток воспрепятствовать мирному процессу вокруг Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Небензя

Фото: Eduardo Munoz / Reuters Василий Небензя

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

«В этой связи призываем европейских коллег, которые так активно выступают за демократические ценности, потребовать от Киева отмены дискриминационных законов, прямо противоречащих международному праву»,— сказал Василий Небензя.

По его словам, на Украине преследуется русскоязычного населения, ограничиваются деятельность канонической Украинской православной церкви и нарушаются права других национальных меньшинств. «Если вы действительно хотите прочного и устойчивого мира на Украине, то так больше продолжаться не может»,— отметил Василий Небензя.

25 апреля 2019 года Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому на украинском, как государственном, обязаны разговаривать политики, чиновники, солдаты в армии, сотрудники правоохранительных органов и обычные граждане в общественных местах и на работе. Российские власти говорили, что закон дискриминирует русскоязычное население.

О русском языке на Украине — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая