Небензя: Россия будет проводить СВО столько, сколько нужно

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова продолжать военную спецоперацию столько, сколько потребуется. Это прозвучало на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном европейским усилиям по урегулированию конфликта вокруг Украины.

Господин Небензя отметил, что Россия сделала свой выбор в 2022 году и не оставит русских без поддержки. Он подчеркнул, что Россия не допустит угроз на своих границах и антироссийских неонацистских образований в соседних странах.

Дипломат также задал вопрос западным странам о бесперспективности их попыток изолировать Россию. «Если вами движет исключительно русофобия, то нам, видимо, не о чем с вами говорить. Если же вы готовы обсуждать варианты сосуществования и сотрудничества, то нам есть что обсудить»,— заявил он, добавив, что Россия всегда была открыта к диалогу (цитата по ТАСС).