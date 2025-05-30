Рособрнадзор: Свыше 200 человек были удалены с ЕГЭ, 70 из них — из-за телефона

За первые два дня основной сессии Единого государственного экзамена (ЕГЭ) более 200 школьников были удалены с экзаменов. Об этом рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, слова которого передаёт «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Из числа удалённых 70 человек лишились права сдачи из-за использования средств связи, то есть мобильных телефонов и других электронных устройств. Господин Музаев отметил, что количество таких нарушителей остается стабильным из года в год, несмотря на принимаемые меры.

С 2024 года существует возможность переписать один экзамен по выбору, но для этого надо честно сдать его в первый раз. Если результат не устроит, повторная пересдача возможна в резервные дни, например, 20 и 23 июня по математике.

Кроме того, глава Рособрнадзора рассказал, что уже поступило свыше 300 замечаний от родителей-наблюдателей, на которые служба оперативно реагирует и даёт рекомендации. В пунктах проведения экзаменов установлен штрих-код платформы обратной связи, позволяющей обратиться с вопросами как до, так и после ЕГЭ.