Участники СВО получили от частной компании 15 млн рублей за сбитый F-16

12 российских военнослужащих получили сертификаты на общую сумму 15 млн руб. за первую подтвержденную ликвидацию американского истребителя F-16 в зоне СВО. Деньги передала компания ФОРЭС, производитель нефтяных пропантов. О факте награждения сообщили в пресс-центре организации.

Вручение денежных сертификатов состоялось 29 мая на приграничной территории. О своем намерении награждать российских военнослужащих ФОРЭС заявила на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2024 года. Минобороны официально сообщило об уничтожении первого F-16, принадлежавшего ВВС Украины, 13 апреля 2025 года.

С января 2023 года ФОРЭС выдавала премии за подбитые танки. Первый трофейный Leopard или Abrams были оценены в 5 млн руб., за все последующие компания обещала выплачивать 500 тыс. руб. На данный момент ФОРЭС передала российским военнослужащим премий на 52,4 млн руб.

Степан Мельчаков