Сити-менеджер Уфы подписал соглашение с Бразильской ассоциацией муниципалитетов

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев от имени Ассоциации городов Поволжья подписал соглашение о сотрудничестве с Бразильской ассоциацией муниципалитетов, которую возглавляет мэр города Марика Вашингтон Куакуа. Об этом сообщает пресс-служба уфимской мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ

Соглашение подписано на полях генеральной ассамблеи Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+, проходившей в Бразилии 26—28 мая. Документ предполагает сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарно-культурной и социальных областях, говорится в пресс-релизе. Кроме того, стороны намерены обмениваться опытом ведения городского хозяйства.

Ратмир Мавлиев с октября 2023 года председательствует в Ассоциации городов Поволжья. В организацию входят 32 муниципалитета, в том числе три города Башкирии.