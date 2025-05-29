Главные новости за 29 мая. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

В ночь на 29 мая на Кондратьевском проспекте произошел крупный пожар на заводе одного из старейших городских предприятий по выпуску электроники ОАО «Авангард». Возгорание площадью 100 кв. м на 5-м этаже в шестиэтажном здании по повышенному 2-му номеру сложности тушили более 40 спасателей и 11 единиц техники. Полностью ликвидировать пожар удалось лишь под утро — спустя шесть часов.

Правительство Санкт-Петербурга до конца текущего года намерено запретить работать иностранным гражданам курьерами и таксистами. Также власти планируют упорядочить порядок использования транспортных средств в службах доставки, следует из документа, размещенного на антикоррупционной экспертизе. Комитету по труду и занятости поручили подготовить предложения, какие это могут быть отдельные виды экономической деятельности. Подробнее о предлагаемых ограничениях для мигрантов — в материале «Ъ-СПб».

В Ленобласти до конца 2025 года планируют юридически закрепить создание промышленного судостроительного кластера. Сформировать его пытаются с 2018 года. Эксперты говорят, что и время, и место для такого объединения более чем актуальны, но считают инициативу сырой, так как, по их мнению, кооперация в масштабах лишь одного региона будет недостаточной.

Актриса, блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева сыграла свадьбу с бизнесменом Филиппом Бегаком. Об этом уроженка Ленобласти сообщила в своем Telegram-канале, опубликовав портрет в свадебном платье. Для церемонии госпожа Ивлеева выбрала наряд из кружева с фатой в русском стиле. До декабря 2024 года 34-летняя телеведущая не раскрывала личность своего избранника.

Заксобрание Ленобласти приняло областной закон «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2036 года». Подготовка законопроекта ко второму чтению заняла больше времени, чем планировалось: документ хотели вынести на повторное обсуждение месяц назад. Ко второму чтению внесли 150 поправок, предложенных депутатами, 118 из которых были приняты. Подробности — в материале «Ъ-СПб».

Приморский районный суд 29 мая признал песню «Кооператив „Лебединое озеро“» музыканта Ивана Алексеева (признан иноагентом), более известного как рэпер Noize MC (признан иноагентом), запрещенной к распространению. Об этом сообщила руководитель пресс-службы судов города Дарья Лебедева. Рассмотрение дела заняло не больше десяти минут, на заседании присутствовал только помощник прокурора.

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на этап подготовки территории к строительству Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) в Санкт-Петербурге. Дорога протяженностью семь километров свяжет север и юг города. Как сообщили в пресс-службе госучреждения, до этого одобрение получили изменения, внесенные в проектно-сметную документацию, а также новые решения по устройству на ШМСД бесконтактной системы взимания платы «Свободный поток».

Заседание совета директоров петербургского «Зенита» прошло 29 мая в «Лахта Центре», сообщила пресс-служба сине-бело-голубых. Было принято решение оставить на посту главного тренера команды Сергея Семака и не менять топ-менеджмент. «Стратегия клуба остается неизменной. Поставлена задача на предстоящий 100-й сезон: золотые медали в Чемпионате РПЛ»,— говорится в сообщении.

Смольный предложил Ленинградской федерации профсоюзов и другим профсоюзным организациям из Дворца труда переехать в здание бывшей администрации Петроградского района, сообщила «Фонтанка». Оно расположено на Петроградской набережной, 18, корпус 3В и является вновь выявленным пятником. Город владеет в здании 1902 года постройки семью помещениями общей площадью почти 1,7 тыс. кв. метров.

Участники специальной военной операции смогут списать долги в любом петербургском МФЦ без обращения в суд, сообщили в пресс-службе Смольного. Подать заявление имеют право граждане, имеющие постоянную или временную регистрацию в городе. Общий размер денежных обязательств может быть в диапазоне от 25 тыс. до 1 млн рублей. Комитет по информатизации принял соответствующее решение после того, как президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесудебном банкротстве для участников СВО.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу включило ООО «Туман» в реестр недобросовестных подрядчиков. Причиной стал срыв контракта на ремонт крыш. В антимонопольное ведомство с жалобой на организацию обратилась НО «Фонд-региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». ООО «Туман» победило в аукционе, однако уклонилось от заключения договора, а следовательно, не исполнило свои обязательства, отметили в УФАС.

В Невском районе Петербурга стартовал дорожный ремонт на улице Бабушкина. Как сообщили в Государственной административно-технической инспекции, это один из самых протяженных объектов сезона — 5,89 км. Дорожники обновят 116,5 тыс. кв. м проезжей части и около 45 тыс. кв. м тротуаров. Для проведения ремонта на улице Бабушкина с 29 мая по 7 августа ограничивается движение на участке от Большого Смоленского проспекта до проспекта Обуховской Обороны.